خبير قانوني: بناء كافيهات ومطاعم بحديقة المسلة التراثية مخالف للدستور

وجه أشرف العمدة، الخبير القانوني، استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على حديقة المسلة التراثية بمنطقة الزمالك، لافتًا إلى تضرر أهالي حي الزمالك من الأعمال الإنشائية التي تُقام على المساحات الخضراء داخل حديقة المسلة التاريخية ذات الموقع الفريد في أرقى أحياء القاهرة.

اعتداء وتخريب متعمد في حديقة المسلة بمنطقة الزمالك

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد” إلى أن ما يحدث حاليًا داخل حديقة المسلة التراثية بمنطقة الزمالك من تجريف لمعظم المساحات الخضراء وإزالة النباتات والنخيل والأشجار النادرة منها، وتعمد إتلافها رغم تاريخها وندرتها بهدف بناء العديد من الوحدات التجارية بارتفاع دورين تمهيدًا لإنشاء مقاهي ومطاعم على أنقاض الحديقة، بمثابة اعتداء وتخريب مُتعمد لا يُمكن قبوله بأي حال من الأحوال؛ لأنه يُهدد مصير الحديقة التاريخية التراثية ويُخالف النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقات الدولية ويتعارض مع خطة الدولة 2030 بالحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار وصيانة التراث بكافة أنواعه والمحافظة عليه.

أهالي الزمالك يحررون محضرا بقسم قصر النيل بسبب تجريف المساحات الخضراء بحديقة المسلة

وأضاف “العمدة”، أن أهالي الزمالك بصفة عامة والمنطقة الغربية بصفة خاصة اتخذوا أول الإجراءات القانونية بتحرير المحضر رقم 901 لسنة 2025 إداري قسم قصر النيل بإثبات حالة الحديقة وما يتم تنفيذه من أعمال تخريب، وصدر في المحضر قرار نيابة قصر النيل بضرورة قيام حي غرب القاهرة بإجراء معاينة على الطبيعة وبيان الأعمال الجاري تنفيذها بها، وسؤال المشكو في حقه، وهي "الشركة المنفذة" لهذه الأعمال عما نُسب إليها بالمحضر من اتهامات.

وواصل: وفي ذات السياق وبناء على العديد من شكاوى أهالي منطقة قصر النيل وغرب القاهرة كان هناك تحرك برلماني من النائب الدكتور أشرف حاتم نائب قصر النيل والزمالك، والنائبة سميرة الجزار بمجلس النواب من خلال تقديمهما طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأعمال الجاري تنفيذها بحديقتي المسلة والزهرية ذات الطراز المعماري المميز بالزمالك.

تقاعس المختصين عن مواجهة التعدي على المساحات الخضراء بالزمالك

وأوضح أن أهالي الزمالك يتساءلون عن السبب في تقاعس المختصين عن مواجهة هذا التعدي الصارخ على الحديقة ذات الطابع المعماري المُميزح بل كان يتعين على السادة المختصين صيانة الحديقة والمحافظة عليها طبقًا للغرض الذي أُنشأت من أجله وذلك على غرار التطوير الجيد الذي نفذته محافظة القاهرة مع إدارة الحدائق المتخصصة بحديقة الأندلس التراثية الملاصقة لها والتي كانت في الماضي جزءًا منها، مشيرًا إلى أن المشروع الاستثماري المُزمع إنشاؤه داخل حديقة "المسلة" يواجه بالرفض الشعبي من الأهالي.

مشروع مدخل جزيرة الزمالك

وأكد أن السماح بتنفيذ مثل هذا المشروع في مدخل جزيرة الزمالك خطأ جسيم يستحق المساءلة القانونية من جوانب عديدة، فضلا عن أنه يُمثل تدميرًا للعمران داخل المناطق التراثية التي تعتبر ملكًا للأجيال القادمة.

دعم رئيس جمعية تنمية الزمالك

من جانبها أعلنت الدكتورة نادرة ذكي، رئيس جمعية تنمية الزمالك، أن الجمعية تُساند مطالب الأهالي وتُناشد جميع الجهات المسئولة عن الحفاظ على الحدائق التراثية بإيقاف الأعمال الإنشائية الجار تنفيذها بالحديقة وإعادة الشئ لأصله والمحافظة على المساحات الخضراء بحدائق الزمالك التراثية ومنها حديقة المسلة وحديقة الزهرية التراثيتين ومقتنياتهما من مبان ونباتات وأشجار ونخيل حيث يُشكلون جزء من التراث ويعبرون عن حقبة تاريخية غاية في الأهمية في تاريخ الدولة المصرية.

وأكدت: أن من أولويات الجمعية الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار والنباتات النادرة في جزيرة الزمالك والاعتناء بها، لما تتمتع به الزمالك من حدائق تاريخية تراثية مميزة، ويتمنى أهالي الزمالك إيقاف الأعمال الجارى تنفيذها بالحديقة وإعادتها لسابق عهدها منذ إنشاءها وفتحها للجمهور.

طبيعة الحديثة التراثية والتاريخية في الزمالك

ولفت إلى أن أهالي الزمالك يؤكدون على أن هذا النوع من المشروعات الاستثمارية لا يتناسب مع طبيعة الحديقة التراثية وتاريخها التي تُشكل جزءًا من الهوية الثقافية لحي الزمالك، كما أن هذه الأعمال تُخالف الالتزامات الدستورية والقانونية بالحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار وصيانة التراث، لا سيما بالمواد (45)، (46) و(50) من الدستور، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والدليل الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن أسس ومعايير الحفاظ على الحدائق التراثية؛ كما تُخالف قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ بالإضافة إلى مخالفة قانون 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 وخطة الدولة المصرية 2030.

وأشار إلى أن العديد من أهالي حي الزمالك قرروا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الشركة المنفذة ومن يعاونها للدفاع عن التراث وهوية مصر التاريخية المُتمثل جزء منه في حديقة تراثية كحديقة المسلة التاريخية بالزمالك وغيرها من الحدائق والمباني ذات الطراز المعماري المميز بحي الزمالك؛ في محاولة منهم لإيقاف الأعمال وإعادة الحديقة لطبيعتها كحديقة تاريخية ذات طراز معماري مُميز يجب المحافظة عليها وعلى طبيعتها وصيانتها وليس تغيير طبيعتها وتدميرها والبناء على بعض مساحتها الخضراء، ولذلك يستغيث أهالي حي الزمالك برئيس الجمهورية لتحقيق مطلبهم العام بإيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بحديقة المسلة التاريخية وإعادة الحديقة لأصلها وطبيعتها.

وأختتم: أهالي الزمالك يأملون أن تجد استغاثتهم صدى واهتمامًا لدى رئيس الجمهورية لمساعدتهم كمصريين يعشقون تراب هذا الوطن ويعتزون بتاريخه وتراثه ومتضررين من المساس بتاريخ وتراث مصر وجزء منه حديقة المسلة التراثية بالزمالك.

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