أبرزهم مبابي، 5 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر في الليجا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، عن القائمة المختصرة للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب عن شهر مارس في الليجا.

وحسبما جاء على حساب الرابطة عبر منصة "إكس"، فقد شهدت القائمة المختصرة 5 لاعبين من ريال مدريد وريال بيتيس، بالإضافة للاعب من فالنسيا وآخر من سيلتا فيجو ورايو فاليكانو.

المرشحون لجائزة لاعب شهر مارس في الليجا

وجاء هؤلاء اللاعبين كالتالي: كيليان مبابي (ريال مدريد)، وإيسكو (ريال بيتيس) وعمر صادق (فالنسيا)، وماركوس ألونسو (سيلتا فيجو)، وبيدرو دياز (رايو فاليكانو).

وتم فتح باب التصويت أمام الجماهير، لاختيار أفضل لاعب بالليجا عن شهر مارس الجاري، عبر موقع الرابطة الرسمي.

جدير بالذكر أن لامين يامال، جناح برشلونة الشاب، كان آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر فبراير الماضي.

في ذات السياق، أعلنت رابطة الليجا، عن القائمة المختصر للمرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر بالدوري الإسباني.

وضمت القائمة الثلاثي هانز فليك (برشلونة)، وكلاوديو جيرالديز (سيلتا فيجو)، ومانويل بيليجريني (ريال بيتيس).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.