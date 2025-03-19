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رياضة

أبرزهم مبابي، 5 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر في الليجا

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، عن القائمة المختصرة للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب عن شهر مارس في الليجا.

وحسبما جاء على حساب الرابطة عبر منصة "إكس"، فقد شهدت القائمة المختصرة 5 لاعبين من ريال مدريد وريال بيتيس، بالإضافة للاعب من فالنسيا وآخر من سيلتا فيجو ورايو فاليكانو.

المرشحون لجائزة لاعب شهر مارس في الليجا 

وجاء هؤلاء اللاعبين كالتالي: كيليان مبابي (ريال مدريد)، وإيسكو (ريال بيتيس) وعمر صادق (فالنسيا)، وماركوس ألونسو (سيلتا فيجو)، وبيدرو دياز (رايو فاليكانو).

وتم فتح باب التصويت أمام الجماهير، لاختيار أفضل لاعب بالليجا عن شهر مارس الجاري، عبر موقع الرابطة الرسمي.

جدير بالذكر أن لامين يامال، جناح برشلونة الشاب، كان آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر فبراير الماضي.

في ذات السياق، أعلنت رابطة الليجا، عن القائمة المختصر للمرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر بالدوري الإسباني.

وضمت القائمة الثلاثي هانز فليك (برشلونة)، وكلاوديو جيرالديز (سيلتا فيجو)، ومانويل بيليجريني (ريال بيتيس).

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