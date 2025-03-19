قبل المواجهة المرتقبة، مدرب الصين يعترف بقوة المنتخب السعودي

أثنى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الصين،على المنتخب السعودي، قبل المباراة المرتقبة بينهما في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الصيني، غدًا الخميس، على ملعب الأول بارك، في الجولة السابعة من المجموعة الثالثة، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعلم أن المنتخب السعودي من أفضل فرق آسيا، ولعب مرات عديدة في كأس العالم، وفي المرة الأخيرة في المونديال فاز على الأرجنتين البطلة".

وأضاف: "نعرف المنتخب السعودي جيدًا، ونعلم أن لديهم مدربا لديه خبرة كبيرة للغاية، وقمنا بالاستعداد، ونأمل أن نتمكن من الحصول على نتيجة جيدة غدًا".

وأردف: "ستكون مواجهة مثيرة للغاية بالنسبة لنا، وفي الوقت نفسه هي مباراة مهمة جدًا، وستقرر في نهاية التصفيات النتيجة النهائية لهذه المجموعة بالتأكيد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.