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الرقابة الصحية: اعتماد 13 منشأة جديدة ضمن منظومة "التأمين الشامل"

د.احمد طه رئيس الهيئة
د.احمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فيتو
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أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول ١٣ منشأة صحية جديدة على شهادة الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن  (GAHAR)، إلى جانب تجديد اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، بما يؤكد استمرار التزامها بتطبيق معايير التميز في الرعاية الصحية.

حصول مركز طب الأسرة الرئيسي بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية على الاعتماد المبدئي

 

 

وتضمنت قرارات اللجنة حصول مركز طب الأسرة الرئيسي بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية على الاعتماد المبدئي وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار"، في خطوة تعزز من التزام القطاع الجامعي  بتطبيق معايير الجودة بالخدمات الصحية وقدرته علي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الأولية وفق معايير الجودة العالمية.

كما قررت اللجنة منح مستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ – إحدى محافظات المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل – شهادة الاعتماد المبدئي، وذلك ضمن المنشآت التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

ووافقت اللجنة على منح شهادة الاعتماد  لوحدة طب أسرة الشيخ مصطفى، ومركز طب أسرة رعاية طفل كوم أمبو بأسوان، إلى جانب نجاح خمس وحدات طب أسرة جديدة تابعة لهيئة الرعاية الصحية  في الحصول على الاعتماد المبدئي وفقا لمعايير جهار، وهي: 
-   وحدة طب أسرة الغنيمية بأسوان 
-  وحدة طب أسرة توشكي غرب بأسوان 
-   وحدة طب أسرة الرغامة غرب بأسوان 
- وحدة طب أسرة عنيبة بأسوان 
-وحدة طب أسرة المالكي بأسوان

كما قررت اللجنة منح شهادة الاعتماد لعدد من المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص، وهي:

- مستشفى مدينة نصر التخصصي، بالقاهرة
كما حصلت المنشآت التالية على الاعتماد المبدئي:
-مستشفى هرمل التذكاري، بمنوف
 

وأكد الدكتور أحمد طه، أن تكامل الأدوار بين مقدمي الخدمات الصحية يمثل ركيزة أساسية في توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن كل قطاع يلعب دورا فاعلا في تقديم خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية.
 
وأوضح الدكتور أحمد طه أن أحد أهم عوامل نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل هو تنوع مقدمي الخدمات الصحية، حيث يتيح ذلك للمواطن حرية الاختيار بين المنشآت الصحية، ويعزز من تجربة المرضى ويضمن حصولهم على خدمات طبية تنافسية بجودة عالية.  

 

نجاح منشآت صحية جديدة من مختلف القطاعات في الحصول على شهادة الاعتماد

 

وأضاف، أن نجاح منشآت صحية جديدة من مختلف القطاعات في الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعتمدة من منظمة الإسكوا الدولية، يعد خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات الصحية، بما يضمن للمواطنين الحصول على رعاية آمنة ومتكاملة.  

وأعرب الدكتور أحمد طه عن خالص تهنئته لجميع المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد من "جهار"، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الطبية والإدارية لتحقيق هذا النجاح، بفضل العمل الجماعي والتفاني في تحسين مستوى الرعاية الصحية والحرص على تطبيق متطلبات الاعتماد. 

 

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وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الاعتماد ليس مجرد شهادة، بل هو التزام مستمر بتحقيق الجودة وتطوير مستوى الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الهيئة ستواصل دعم المنشآت الصحية لضمان استدامةتطبيق معايير الجودة وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الرعاية الصحية في مصر.  

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