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سياسة

نقابة الصحفيين تشكر مجلس الدولة لموافقته الإشراف على الانتخابات

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

وجه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء 19 مارس 2025م، برئاسة النقيب خالد البلشي الشكر إلى معالي المستشار الجليل أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لموافقتهم على ندب 32 مستشارًا، و48 موظفًا للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين.

وأكد مجلس النقابة تقديره الكامل لمجلس الدولة وقضاته الإجلاء، كما يؤكد ثقته الكاملة في هذه الهيئة المحترمة، وتقديره للمجلس الخاص، الذي وافق على انتداب السادة المستشارين والموظفين لمشاركة مجلس النقابة في الإشراف على الانتخابات بعد توقف عدة سنوات.

وأوضح مجلس النقابة أنه اعتاد على مخاطبة مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات منذ عام 2013م، عقب الحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم (100) لسنة 1993م، وعودة العمل بقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، حيث أشرف قضاة مجلس الدولة على انتخابات النقابة في أربع دورات متتالية هي: (2013-2015-2017-2019) وقد اتخذ مجلس النقابة نفس الإجراءات المتبعة دون أي تغيير منذ 2013م، وأقرها المجلس الخاص وهو أعلى سلطة قضائية داخل مجلس الدولة.

وأكد مجلس النقابة أن اختيار السادة المستشارين والموظفين تم بواسطة مجلس الدولة دون تدخل من مجلس النقابة؛ لسابق خبرتهم ومشاركتهم في انتخابات نقابة الصحفيين منذ 2013م-2019م.

  

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