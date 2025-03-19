تصفيات كأس العالم، منتخب تونس يتقدم على ليبيريا 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب تونس أمام مضيفه منتخب ليبيريا بنتيجة 0/1 لتونس، في المباراة التي تجري على ملعب سامويل كانيون دو، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل حازم المستوري هدف تونس في شباك ليبيريا في الدقيقة 4.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

تشكيل منتخب تونس أمام ليبيريا

واختار سامي الطرابلسي الذي يخوض مباراته الأولى على رأس القيادة الفنية لمنتخب نسور قرطاج، التشكيل التالي:

حارس المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: محمود غربال - ديلان برون - منتصر الطالبي - علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: نعيم السليتي - حازم المستوري - سيف الله اللطيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.