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‎مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 19-3-2025 في البحيرة

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب بالبحيرة، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: “من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى”.

ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة.

 

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالبحيرة

المغرب: 6:09

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 6:06

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 6:11

موعد أذان المغرب بأسوان             

المغرب: 5:59

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت البحيرة

الفجر: 4:35

الظهر: 12:06

العصر: 3:33

المغرب: 6:09

العشاء: 7:27


مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:33

الظهر: 12:03

العصر: 3:30

المغرب: 6:06

العشاء: 7:23

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:37

الظهر: 12:08

العصر: 3:35

المغرب: 6:11

العشاء: 7:29

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:31        

الظهر: 11:56

العصر: 3:22       

المغرب: 5:59

العشاء: 7:12

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:29

الظهر: 11:59

العصر: 3:26

المغرب: 6:02

العشاء: 7:20

إن الصلاة فريضة من الفرائض التى افترضها الله عز وجل على عباده، وهى أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهى الفارق بين المسلم وغيره، وهى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فينبغي على مسلم ومسلمة المحافظة عليها كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظم أهمية الصلاة  فى الإسلام أن ثواب أداءها فى جماعة أفضل بكثير من صلاتها منفردًا.

والمتأمل فى القرآن الكريم، والمتدبر لآياته يجد أن تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على أداء الصلاة فى وقتها قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)

وقال تعالى: (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ) 

فضل الصلاة،  قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: {حَافِظُوا} خطاب لجمع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه.

وقال الإمام الطبري رحمه الله: يعني تعالى ذكره بذلك: واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن، وتعاهدوهن والزَمُوهن، وعلى الصلاة الوسطى منهنّ.

 

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