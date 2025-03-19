الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ الفائزة بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة

محافظ سوهاج يهنئ
محافظ سوهاج يهنئ " أحلام " الفائزة بجائزة الأم المثالية

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اتصالا هاتفيا بالسيدة " أحلام صابر عبد الحليم " الفائزة بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة هذا العام، هنأها خلاله بفوزها بالجائزة، ومتمنيا لها التوفيق فيما هو قادم، جاء ذلك في حضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد شوقي وكيل المديرية.

محافظ سوهاج يهنئ " أحلام " الفائزة بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة

يذكر أن " أحلام " تبلغ من العمر 59 عاما، تعمل كمهندس زراعي أول بالإدارة الزراعية بطهطا، وهي أرملة منذ 24 عام، وتعول 3 من الأبناء " ابن وابنتان" جميعهم مؤهلات عليا، حيث بدأت رحلة كفاحها عقب وفاة زوجها وأخيه ووالده ووالدته في  حادث طريق، وترك لها طفلة لا تتجاوز 9 سنوات، وطفل في السادسة من عمره، وحامل بطفلتها بالشهر السادس، وكانت لم تتجاوز 34 عام، ووالدها توفى قبل وفاة زوجها بـ 30 يوما.

 

ثم تسلمت عملها بالقطاع الحكومي، وكانت تعمل أيام الأجازات والعطلات الرسمية لكي تزيد من دخلها وتنفق على أولادها، ورفضت الزواج مرة أخرى لكي تعتني بأولادها، وذهبت لتعيش بعد ذلك مع والدتها لمدة 5 سنوات، قبل أن تتمكن من الحصول على قرض وشراء منزل من طابق واحد تعيش به هي وأبنائها، وقد واجهت الكثير من المتاعب في تعليم أبنائها لكي تصل بهم إلى بر الأمان، وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب مدير الإدارة الزراعية.

 

ومن المقرر أن يستقبل محافظ سوهاج " أحلام " بمكتبه لتكريمها، وذلك عقب تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الجمهورية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محافظ سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يوجه بمراجعة الحضور والانصراف بالإدارة الزراعية بأخميم وإحالة المتغيبين للتحقيق

محافظ سوهاج يناقش مع نائب وزير الصحة سبل تطوير المنظومة الطبية

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

أول رد من جامعة سوهاج على اتهام طلاب لاستاذ بكلية الزراعية بالتجاوز

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

مليارات لدعم المصريين، الحكومة تبدأ تنفيذ أضخم حزمة حماية اجتماعية

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

المجددون.. علي بن موسى الرضا، فقيه آل البيت

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد يوضح طريقة نبوية رائعة عند النزاعات والخصومات والصدمات مع البشر (فيديو)

شيخ الأزهر يحذر من الانزلاق خلف أفكار منكري السنة (فيديو)

تلاوة رائعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأنفال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية