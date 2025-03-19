الأربعاء 19 مارس 2025
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سياسة

«الجبهة الوطنية» يعلن 12 أمينا مساعدا في 4 أمانات مركزية

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد موافقة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، والإطلاع على اللائحة الأساسية للحزب.

 

أمانة الإعلام بمجلس الشيوخ 

 

ووقع الإختيار على الكاتب الصحفي عضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين أمينا مساعدا والمذيع أحمد عبد الصمد أمينا مساعدا في أمانة الإعلام التي يترأسها الكاتب الصحفي د.محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ويشغل فيها الأمين العام.

أمانة حزب الجبهة الوطنية 

كما وقع الاختيار على اللواء جمال عبد العال واللواء أيمن شاكر واللواء محمد مندور واللواء محمد الألفي أمناء مساعدين في أمانة الدفاع والأمن القومي التي يترأسها الفريق طارق سلام أمينا عاما.

وفي أمانة ريادة الأعمال وقع الاختيار على مصطفى جبر ويوستينا رامي وياسمين ثروت وفؤاد الأقصر أمناء مساعدين، في الأمانة التي يشغل د.ياسر عبد المقصود منصب الأمين العام فيها، أما أمانة الشباب فقد وقع الاختيار على أحمد القصير ود.أحمد النبوي أمينين مساعدين، والتي يشغل الأمين العام فيها المستشار محمد عمران.

وأشار القصير إلى أنه يجرى حاليا استكمال باقي تشكيلات الأمانات المركزية لحزب الجبهة الوطنية على أن يتم نشرها وإعلانها تباعا.

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