ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا لـ 15 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا إلى 15 مصابا، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الصدر بالمنيا.

15 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من قرية الشرفا مدخل المنيا.

حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 12 شخصا مبدئيا وارتفع عددهم إلى 15 مصابا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

مستشفى الصدر بالمنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.



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