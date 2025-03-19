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حوادث

أمن القاهرة يكشف حقيقة سرقة سيارة بالإكراه

المتهمان، فيتو
المتهمان، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف حقيقة منشور متداول على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للسرقة بالقاهرة، وتبين أنه اختلق الواقعة لعدم سداد القيمة الإيجارية للسيارة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
  
أمن القاهرة يكشف حقيقة سرقة سيارة بالإكراه

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه لسرقة سيارته بالإكراه على الطريق الدولى بنطاق مديرية أمن الجيزة.  

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من تحديد القائم على النشر وبسؤاله أفاد أنه حال قيامه بتوصيل شخصان من خلال أحد تطبيقات النقل الذكى إلى بوابة تحصيل رسوم حلوان قاما بإشهار أسلحة نارية وسرقة سيارته.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الشخص المذكور باستئجار السيارة من مالكها منذ شهرين مقابل مبلغ مالى محدد ويعمل عليها، وعند اقتراب موعد سداد القيمة الإيجارية قام باختلاق تلك الواقعة لتعثره فى السداد وقام بإخفاء السيارة لدى صديقه بالاتفاق معه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأخير، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما العثور على السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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