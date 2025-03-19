الأربعاء 19 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل بحضور وزير المالية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.  

ومن المتوقع أن يتناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر عددًا من الملفات المهمة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وجهود الحكومة في مختلف القطاعات.  

وخلال المؤتمر يستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلاله تفاصيل ما تم تنفيذه من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

وسنوافيكم بالتفاصيل فور بدء المؤتمر.

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المؤتمر الصحفي الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة مجلس الوزراء أحمد كجوك وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة الحماية الاجتماعية

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