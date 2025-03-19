رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل بحضور وزير المالية

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يتناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر عددًا من الملفات المهمة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وجهود الحكومة في مختلف القطاعات.

وخلال المؤتمر يستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلاله تفاصيل ما تم تنفيذه من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

وسنوافيكم بالتفاصيل فور بدء المؤتمر.

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