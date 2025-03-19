إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

إصابة 12 شخص في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي بـ المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من قرية الشرفا مدخل المنيا.

إنقلاب ميكروباص بصحراوي بـ المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

حادث ميكروباص بصحراوي بـ المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وجاري حصر عدد المصابين النهائي في الحادث.

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