الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يوجه بمراجعة الحضور والانصراف بالإدارة الزراعية بأخميم وإحالة المتغيبين للتحقيق

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

واصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية اليومية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة، حيث تفقد الوضع العام بشوارع مدينة أخميم، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المصالح الحكومية والهيئات بالمدينة، وذلك بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

 "سراج "يتفقد الوضع العام بالشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمصالح الحكومية بأخميم 

 

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد الإدارة الزراعية بأخميم، وتلاحظ خلال الزيارة تهالك المبنى وسوء مستوى النظافة، ووجه بمراجعة دفاتر الحضور والإنصراف، وإحالة المتغيبين عن العمل دون إذن مسبق أو مبرر  إلى التحقيق، كما تفقد عيادة التأمين الصحي بأخميم، واطمأن على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، موجها بتسريع وتيرة العمل وسرعة إنهاء الإجراءات للحد من التكدس وتخفيف الازدحام، وتوفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين المترددين على العيادة.

 محافظ سوهاج يوجه بمراجعة دفاتر الحضور والإنصراف، وإحالة المتغيبين عن العمل دون إذن مسبق للتحقيق 

وقد التقى " سراج " خلال الجولة عددا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، موجها بتلبية عدد من الطلبات بصورة فورية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة عدد من الطلبات الأخرى.

 

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص المحافظ على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات.

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