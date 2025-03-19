إشادات واسعة بدور إيهاب فهمي في مسلسل "إش إش"

حاز الفنان إيهاب فهمي على إشادات واسعة من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك بعد تألقه بشخصية "عبد الله عبد العاطي" خلال أحداث مسلسل "إش إش"، الذي يعرض حاليًا ضمن موسم رمضان ٢٠٢٥.

وكان إيهاب فهمي بدأ بظهور شخصيته من خلال مشهد كوميدي، ادعى إنه يعمل مأذون شرعي، واستخدم بعض الكلمات مثل البطائق وعشرون وخمسة وعشرون، وأثار بذلك حالة الجدل حول شخصية عبد العاطي محور الأحداث.

وجاء من بين التعليقات: "ايه الحلاوة دي يا عم عبد الله العاطي".

فيما علق آخر: "إيهاب فهمي.. أداء استثنائي في "اش اش".

وعلقت أخرى: "بكل براعة وإتقان قدر الفنان إيهاب فهمي يخطف الأنظار في مسلسل "إش إش" ويثبت من جديد إنه فنان من العيار الثقيل، تفاصيله حضوره وطريقته في تجسيد الشخصية كانت في قمة الإبداع وأضافت للعمل روح وقيمة كبيرة، إيهاب فهمي دايمًا بيقدم لنا شخصيات نعيش معاها ونصدقها و"إش إش" كان واحد من أدواره اللي هنفضل نفتكرها، برافو عليك ومستنيين نشوفك في أعمال أقوى وأقوى".

وعلقت متابعة، قائلة: "البوب عامل عظمة ف إش إش مش عارف أقولك اي ولا اي يا ريس والله دمت مبدع".

قصة مسلسل "إش إش"

وتدور أحداث مسلسل "إش إش" في إطار شعبي اجتماعي، حول إش إش التي أجبرتها الحياة على العمل كراقصة شعبية رغمًا عنها، حيث إن عملها يعد مصدر الدخل الوحيد لعائلتها، ولكنها دومًا تتمرد على حياتها وتحاول النجاة منها من خلال إصرارها الشديد على التعليم.

أبطال مسلسل "إش إش"

والمسلسل من بطولة مي عمر، محمد الشرنوبي، انتصار، الراقصة دينا، إدوارد، ماجد المصري، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، شيماء سيف، ندى موسى، إيهاب فهمي، خالد الصاوي، والعمل سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

مواعيد عرض مسلسل "إش إش"

ويبدأ عرض الحلقات الجديدة من المسلسل يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة الـ10:00 مساءً، والإعادة الساعة الـ03:00 عصرًا، بينما يُعرض على منصة شاهد في تمام الساعة الـ11:00 مساءً.

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