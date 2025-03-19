نيشان ضيف أسما إبراهيم في حبر سري.. اليوم وغدًا

يحل اليوم وغدًا الاعلامي اللبناني نيشان ضيفًا على برنامج حبر سري للإعلامية أسما إبراهيم المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس وسي بي سي.

ويعرض برنامج "حبر سري"، للاعلامية أسما إبراهيم لأول مره على قناة سي بي سي بالأضافة إلى "القاهرة والناس".

وطرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج "حبر سري"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، والسقا ومحسن جابر، داليا مصطفى، وصابرين، ورنا رئيس.

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