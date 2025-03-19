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التنظيم والإدارة يتعامل مع أكثر من 15 ألف مراسلة إلكترونية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من التعامل مع 15754 مستندًا إلكترونيًا استقبله من 238 وحدة من وحدات الجهاز الإداري خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي التي أنشأها الجهاز للتراسل بينه وبين الجهات الإدارية المختلفة.

التنظيم والإدارة يتعامل مع أكثر من 15 ألف مراسلة إلكترونية


وذكر الجهاز، في بيان له اليوم أنه يواصل تدريب جهات إدارية أخرى لتنضم إلى منظومة التراسل، حيث يقوم بتنظيم العديد من ورش العمل لتدريب الموظفين المعنيين في العديد من الجهات الإدارية على التواصل معه إلكترونيًا عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك.


وفي سياق آخر، أعلن الجهاز عن قيام المساعدة الذكية «كمت KMT» بالرد على 47413 استفسارًا ورد للجهاز من المواطنين خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عبر القنوات المخصصة لذلك وهي صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120، وجاءت أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز.

وصممت كمت على نحو يُمكِّنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المُميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.

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