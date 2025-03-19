الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

إصابة ربة منزل بجروح بالغة بعد سقوطها من شرفة منزلها بالشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

اصيبت ربة منزل بجروح بالغة بالجسد اثرسقوطها من شرفة منزلها بمدينة العاشرمن رمضان محافظة الشرقية وجرى نقل المصابة لمستشفى العاشرالجامعي لتلقي العلاجات اللازمة.

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سقوط سيدة من الطابق الرابع بمنزلها بسبب زوجها

تلقت غرفة عمليات اسعاف الشرقية إخطارا بوصول"خ.ع"29عاما (ربة منزل) ومقيمة بنطاق مدينة العاشر من رمضان لمستشفي العاشر الجامعي مصابة بكسوروبكدمات شديدة بالجسد.

وبانتقال قوة امنية لمحل الواقعة وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين تعرض السيدة للسقوط أثناء محاولتها بالنزول من شرفة منزلها من الطابق الرابع مستخدمة في ذلك ملايات السرير كحبل على خلفية قيام زوجها بأخذ الموبايل الخاص بها واغلق الباب عليها على اثر خلافات  بينهما وتركها وتوجه للعمل.

جرى نقل المصابة لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي وتقديم العلاجات اللازمة لها وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

التعامل مع مصابي الحوادث  

ومن جانبه ناشد مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

ولفت مدير مرفق الإسعاف،إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث، مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.  

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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