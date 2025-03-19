الأربعاء 19 مارس 2025
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سياسة

"المصري الديمقراطي الاجتماعي" يهنئ المصريين بذكرى استعادة طابا

رفع علم مصر فوق أرض
رفع علم مصر فوق أرض طابا

يهنئ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الشعب المصري العظيم بعيد تحرير طابا، ذلك اليوم الذي استكملت فيه مصر استعادة كل شبر من أراضيها الغالية، بعد ملحمة دبلوماسية وقانونية أكدت بحق أن الأرض لا تُسترد إلا بالإرادة والصمود والإيمان بعدالة القضية.

وأضاف الحزب فى بيان له:"19 مارس 1989 سيظل شاهدًا على صلابة المصريين وقوتهم في الدفاع عن حقوقهم. كل عام ومصر وشعبها بخير وحرية وأمان". 

وفي مثل هذا اليوم عادت طابا إلى السيادة المصرية، ورفع العلم المصري عليها فى 19 مارس عام 1989، وهو يوم تاريخي لن ينساه المصريون، بعد أن عادت أجزاء كبيرة من سيناء وفق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ماعدا طابا التي رفضت إسرائيل عودتها وأحقيتها لأجزاء منها، فجاءت مشكلة ترسيم الحدود من جديد، واكتشفت القيادة المصرية مخالفات إسرائيلية فى 13 علامة حدودية تريد إسرائيل ضمها إلى حدودها لدعم منافذها على البحر الأحمر.

ولجأت مصر الى التحكيم الدولي لعودة طابا إلى السيادة المصرية وتشكلت لجنة مصرية للمشاركة في التحكيم لعودة طابا والدفاع عن أحقية مصر في طابا، وتكونت اللجنة من أستاذ القانون الدكتور وحيد رأفت، والمؤرخ الدكتور يونان لبيب رزق الذي أطلق على معركة استرداد طابا " معركة العصر "، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي نبيل العربي، والخبير العسكرى اللواء عبد الفتاح محسن.

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تحرير طابا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيناء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

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