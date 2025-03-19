وزير الإنتاج الحربي يتفقد مراحل التصنيع بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع ٣٠٠ الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك استكمالا لسلسلة الجولات التفقدية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع.

خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة

واستهلّ وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة وتفقد قطاع إنتاج الذخيرة المتوسطة وخط تجميع الطابات، حيث تضم الشركة أربع مصانع وهي (إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، إنتاج الذخيرة المتوسطة، تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC والتي يعمل بعضها بنظام الروبوت، كما تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi -Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضًا العديد من تباب ضرب النار إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات و التي يتم استخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

زيادة الإنتاجية وتطوير الأداء

وعقب الجولة التفقدية عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاءً مع المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات وعدد من العاملين بالشركة، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بإجراء عرض تقديمي تضمن المشروعات الجاري تنفيذها.

كما استعرض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء، وخلال الاجتماع أصدر الوزير "محمد صلاح" مجموعة من التوجيهات بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها في التوقيتات المحددة لها، وكذا الخطط المستقبلية لتطوير الأداء بالشركة، و مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهام الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة، مشددًا على أهمية زيادة الإنتاج و الصيانة الدورية ورفع كفاءة الماكينات والحفاظ على الحالة الفنية لآلات ومعدات الشركة.

تعزيز الطاقات الإبداعية للعاملين

وفي نهاية اللقاء قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاستماع إلى مطالب العاملين وتفقد أحوالهم، وأكد على ضرورة التوجه الدائم نحو العمل على تعزيز الطاقات الإبداعية للعاملين وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية وعقد اللقاءات الدورية معهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية.

ورافق الوزير خلال الجولة، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

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