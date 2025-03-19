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حوادث

محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بالأميرية 6 أبريل

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت نيابة الأميرية 6 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من؛ عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الأميرية. 

سقوط لص الشقق السكنية بالأميرية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا يفيد بضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية  بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وضبط بحوزة المتهمين الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، (كمية من المشغولات الفضية، 3 هواتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأن المضبوطات التي بحوزتهما من متحصلات ارتكاب واقعتي سرقة "بذات الأسلوب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة الأميرية قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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