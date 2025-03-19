تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة الزاوية الحمراء.

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالزاوية الحمراء

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان)، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما في الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيىء النية (ميكانيكي – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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