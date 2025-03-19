ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة المعادي.

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمعادي

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي، يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان)، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب “قطع الأسلاك”.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيىء النية (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة)، تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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