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حوادث

القبض على قائد سيارة استبدل اللوحات المعدنية بأخرى بلاستيكية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بإستبدال اللوحات المعدنية للسيارة بلوحات بلاستيكية، وضبط مرتكب الواقعة.

فيديو إستبدال اللوحات المعدنية للسيارة  بلوحات بلاستيكية

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بوضع لوحات معدنية مخالفة للوحات المعدنية المؤمنة ووجود بعض المخالفات بالسيارة، وأضاف بوقوع مشادة كلامية بينه وبين المذكور تعدى خلالها عليه بالسب والضرب مستخدمًا "عصا خشبية".

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها ( مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة).

وبمواجهته  اعترف بإرتكاب الواقعة  وقيامه بوضع 2 لوحة بلاستيكية مصطنعة على السيارة بقصد التهرب من المخالفات المرورية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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فيديو إستبدال اللوحات المعدنية للسيارة بلوحات بلاستيكية دال اللوحات المعدنية للسيارة بلوحات بلاستيكية مديرية أمن الجيزة قسم شرطة 6 أكتوبر

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