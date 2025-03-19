الأربعاء 19 مارس 2025
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مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

مواعيد صرف معاشات
مواعيد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025، فيتو

يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، موعد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، مواعيد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025 ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم 25 مارس الجارى، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك ويستطيع المستفيدين صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025 

وحول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025،فانه  يمكنهم السحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وذلك ابتداءً من 25 مارس سواء خلال أيام العمل أو الإجازات ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات، بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين.

وأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: نستهدف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل وسيقوم رئيس الهيئة القومية للتأمينات بإعلان كافة التفاصيل.

زيادة أجور العاملين في الدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": بدءًا من يوليو سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة سواء في أجهزة الموازنة أو غير أجهزة الموازنة ليكون الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، أسوة بالقطاع الخاص.

زيادة العلاوات

وتابع: سيتم زيادة العلاوة التقليدية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه بزيادة 400 جنيه، وعلاوة مقطوعة إضافة بقيمة 300 جنيه.

وأكد أنه سيتم صرف علاوات إضافة زيادة أعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات.

تكلفة الحزمة الاجتماعية

وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة من زيادة أجور ومرتبات ومعاشات تصل إلى 85 مليار جنيه.

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025، فيتو
مواعيد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025، فيتو

تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:

1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.
2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

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