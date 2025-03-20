الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

من يتحمل صرف التعويضات عن الحبس الاحتياطي؟

من يتحمل تعويضات
من يتحمل تعويضات الحبس الاحتياطي

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات عن الحبس الاحتياطي 

وتضمنت المواد المتعلقة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، أن الخزانة العامة للدولة هي التي تتحمل صرف التعويضات للمتضررين. 

وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة 523 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، النص على: وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة.

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى

ووافق مجلس النواب على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونصها كالتالي:  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحبس الاحتياطي الحبس الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخزانة العامة للدولة الخزانة العامة

مواد متعلقة

حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

أين وصل مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟.. النواب في انتظار الموافقة النهائية.. توقعات بإعادة المداولة حول بعض المواد الخلافية.. وهذه أبرز امتيازات التشريع الجديد

مجلس النواب ينتهي من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والمحاكمة عن بُعد وتنظيم المنع من السفر «أبرز التعديلات»

موعد انتهاء الحبس الاحتياطي وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الأكثر قراءة

بشكل مفاجئ، محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج التلفزيوني والسفر خارج مصر

حريق هائل بسيارة محملة بـ 20 طن سولار في المرج ومصرع قائدها (صور)

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة وأداء صلاة الفجر (صور)

أخبار مصر: محمد سامي يعتزل الإخراج التلفزيوني، العناية الإلهية تنقذ المرج من حريق مدمر، لحظة هروب نتنياهو من صاروخ حوثي

محمد سامي يعتزل الإخراج التليفزيوني: ما عنديش حاجة أقدر أقدمها، خايف من تشبع الجمهور من أسلوبي، وادعوا لي هسافر خارج مصر

موجات شديدة الحرارة ورياح خماسينية، الأرصاد تحذر من ربيع 2025

موعد مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

السيسي يفتتح أعمال التجديد بمسجد السيدة نفيسة ويؤكد الحرص على استكمال تطوير أماكن آل البيت

منوعات

المزيد

يهود حريديم يهاجمون مسؤولًا إسرائيليًّا وعائلته ويقلبون سيارته (فيديو)

ماسك يهنئ دوروف على تجاوز "تلجرام" المليار مستخدم نشط شهريا

على خطى رونالدو، هالاند يشتري تحفة نادرة اقتصر انتاجها على 250 نسخة فقط (صور)

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 20 رمضان سنة 652هـ، مولد سيف الدين قطز قاهر التتار

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية