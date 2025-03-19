الأربعاء 19 مارس 2025
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سياسة

كيف تسير إجراءات المحاكمة حال فقد أوراق القضية؟

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مجموع مواده، آليات التعامل فى حال فقد أوراق القضية.

ضوابط التعامل مع القضية في حال فقد أوراقها

وتنص المادة 536 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

الصورة الرسمية من الحكم

كما تنص المادة 537 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة

فيما تنص المادة 538 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

الإجراءات المقررة للطعن

ونصت المادة 539 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

إعادة التحقيق فيما فقد من أوراق

وجاء نص المادة 640 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

نظر القضية أمام محمكة النقض

كما تنص المادة 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

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