تجديد حبس عامل نظافة بتهمة قتل صيدلي في العمرانية

جدد قاضي معارضات جنوب الجيزة حبس عامل نظافة قتل صيدلي بعدما سدد له طعنة بمقص داخل صيدلية بمنطقة العمرانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الحادث، قائلا إنه نشبت بينه وبين المجني عليه (الصيدلي) مشادة كلامية بعدما طرده من الصيدلية الخاصة به بشارع الكنيسة بالعمرانية، فاستشاظ غضبا وطعنه طعنة نافذة في الصدر، وفر هاربا.

القبض علي المتهم بالجيزة

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل نظافة متهم بقتل صيدلي طعنا بمقص بدائرة قسم شرطة العمرانية، بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم عامل نظافة نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية بسبب طرد الأخير له من عمله بالصيدلية وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة أنهاها عامل النظافة بتسديد طعنة من مقص للصيدلي وفر هاربا.

نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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