إصابة شاب ووالده في مشاجرة بسبب فانوس سيارة بأبو النمرس

تباشر نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أبو النمرس، أسفرت عن إصابة شاب ووالده بجروح متفرقة في الجسم، بسبب خلافات نشبت بينهما وبين آخرين.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وعرض المصابين علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن إصابتهم.

تعرض شاب ووالده للضرب بالأسلحة البيضاء

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بحضور شاب ووالده إلى قسم شرطة أبو النمرس، يفيد بتتضررهم من مجموعة من الأشخاص، تعدوا عليهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابات متفرقة بهما، بسبب قيام طفل بمحاولته سرقة (فانوس السيارة) الخاصة بهما، وبالتواصل مع أسرة الطفل، تعدوا عليهما بسلاح أبيض وقطع زجاج، ما أسفر عن إصابتهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتعمل الأجهزة الأمنية على سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.