تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

سيلفستر ستالون، أعلنت شبكة paramountplus، عن تجديد مسلسل النجم سيلفستر ستالون، Tulsa King، لموسم ثالث، وذلك بعد نجاج الموسم الثاني.

الموسم الثاني من مسلسل Tulsa King

وطرحت شبكة paramountplus، الموسم الثاني من مسلسل الجريمة والدراما Tulsa King، للنجم سيلفستر ستالون، للمشاهدة بتاريخ 15 سبتمبر ٢٠٢٤، وحقق نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة عالية.

تفاصيل مسلسل Tulsa King

مسلسل Tulsa King، يدور في إطار من الجريمة والدراما، ويحكي قصة زعيم عصابات إيطالي والذي يجسد دوره النجم سيلفستر ستالون، الذي يحاول إعادة تأسيس المافيا الإيطالية من جديد، في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية.

ومسلسل Tulsa King من بطولة أندريا سافاج، ومارتن ستار، وماكس كاسيلا، ودومينيك لومباردوزي، وفينسنت بيازا، جاي ويل، إيه سي بيترسون مع جاريت هيدلوند.

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