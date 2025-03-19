المشاط: مصر تواصل إفساح المجال للقطاع الخاص عبر تقييد الإنفاق العام

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن الحكومة تستمر في تقييد الإنفاق العام على المشاريع لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهو ما ظهر أثره في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

إفساح المجال للقطاع الخاص

وأضافت المشاط في مقابلة مع "الشرق"، أن الربع الأخير من السنة المالية الحالية شهد تحسنا واضحا في أداء قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والإنتاج الصناعي والصادرات الخدمية، وهو ما يعد أمرا إيجابيا، رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

تنويع مصادر التمويل

وأشارت إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية تستهدف من خلالها تنويع مصادر التمويل، ومنها الموارد المحلية وعلى رأسها الإيرادات الضريبية.

تعبئة موارد التمويل من أجل التنمية

وأكدت على وضع إطار شامل يركز على تعبئة موارد التمويل المختلفة من أجل التنمية، مع وضع السياسات الداعمة لتنفيذ هذه التعبئة، يُعد ملفًا يعطيه العالم اهتماما خاصا في الوقت الحالي.

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