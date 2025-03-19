غدًا آخر فرصة، اعرف أنظمة سداد وحدات بيتك فى مصر

تنتهى غدا الخميس فرصة التقديم وتحويل مقدمات حجز وحدات بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج، والتى تطرحها في حوالي 9 مدن جديدة.

ويضم الطرح أكثر من 5 آلاف وحدة بمساحات مختلفة وفي 12 مشروعا بالمدن الجديدة، ويتم حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج الكترونيا ويضم شقق وفيلات بمساحات متنوعة والسداد بالدولار.

والطرح يضم ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

ونستعرض أنظمة السداد كالتالي:

- سداد قيمة جدية الحجز المقررة وفي حالة حجز أكثر من وحدة أو فيلا، يكون التحويل لكل وحدة أو فيلا على حدة، وذلك بعد استخراج كود الحجز لكل وحدة أو فيلا، وتدوينه بمستند التحويل، سواء كان تحويل بنكي SWIFT - أو عن طريق شركات الصرافة أو بطاقات بنكية ويكون كالآتي:

-مبلغ 9900 دولار للوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية بمدينة العلمين.

-مبلغ 9900 دولار للفيلات السكنية.

-مبلغ 5000 دولار للوحدات السكنية.

وفي جميع الحالات السابقة يضاف مبلغ 50 دولارا مصاريف دراسة لا تسترد، كدفعة واحدة لجميع فيلات - وحدات سكنية محل الطرح.



- يتم سداد استكمال قيمة مقدم الحجز كالآتي:

حتى 5% للوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

حتى 5% للفيلات السكنية

حتى 10% للوحدات السكنية، المراد تخصيصها على كود الحجز للوحدة أو الفيلا خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ اختيار الوحدة أو الفيلا، العبرة بدخول المبلغ في حساب الهيئة، على أن يتم حجب تلك الوحدة - الفيلا عن الحجز خلال تلك الفترة.

- يقوم العميل بتأكيد الدفع لمبلغ استكمال مقدم الحجز وإرفاق مستند التحويل على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF - JPG ولا يتخطى حجمها 2M.B

- في حالة عدم سداد قيمة استكمال مقدم الحجز للوحدة - الفيلا خلال الفترة المحددة يتم خصم مبلغ 500 دولار

- في حالة استكمال سداد مقدم الحجز خلال الفترة المحددة 72 ساعة، يتم إرسال رسالة تأكيد الحجز للعميل على الإيميل الإلكتروني المسجل بالموقع.

- عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع.

- يتم استكمال الإجراءات من خلال جهاز المدينة المختص للعميل أو ما ينوب عنه.

- سداد باقي قيمة الوحدة أو الفيلت وفقًا للاشتراطات المالية الواردة بكراسة الشروط.

- في حالة عدم قيام الحاجز باختيار وحدة أو فيلا يتم تقديم طلب لاسترداد المبلغ على الموقع الإلكتروني بعد انتهاء الطرح.

- يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بالدولار الأمريكي

طريقة سداد قيمة الوحدات والفيلات:

يلتزم المشترى بسداد وديعة الصيانة بنسبة 10% من قيمة الوحدة أو الفيلا السكنية تسدد عند الاستلام شاملة 1% من قيمة الوحدة - الفيلا، مقابل أعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام والتزام المخصص له الوحدة - الفيلا بسداد فرق تكاليف الصيانة الزائدة عن عائد الوديعة.

- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد وكذا مصاريف عدادات المرافق الخاصة بالوحدة السكنية.

-في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد.

-يتم سداد كافة المبالغ المستحقة بتحويلات بنكية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام



خصومات السداد كالتالي:

الوحدات المطروحة تتميز بنسبة خصم 3% من القيمة البيعية عن الوحدات المثيلة يتم سداد باقي ثمن الوحدات السكنية - الفيلات السكنية، وفقًا للبدائل الآتية:



- البديل الأول: خصم 10% في حالة سداد 50% من سعر الوحدة



- الحصول على نسبة خصم 7% من إجمالي قيمة [ الوحدات السكنية - الفيلات السكنية، بالإضافة إلى نسبة الخصم السابقة 3%، في حالة استكمال نسبة السداد حتى 50% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدات السكنية - الفيلات السكنية شاملة التميز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد 50% من إجمالي قيمة الوحدات السكنية - الفيلات السكنية، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.



- البديل الثاني: خصم 8% من قيمة الوحدة أو الفيلا



- الحصول على نسبة خصم 5% من إجمالي قيمة الوحدات السكنية والفيلات السكنية، بالإضافة إلى نسبة الخصم السابقة 3%، وذلك في حالة استكمال نسبة السداد حتى 50% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدات السكنية - الفيلات السكنية شاملة التميز بالإضافة الى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد 50% المتبقية من إجمالي قيمة الوحدات السكنية أو الفيلات السكنية، على أقساط ربع سنوية لمدة عام غير محملة بالأعباء المالية يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.



- البديل الثالث: خصم 6%



ـ الحصول على نسبة خصم 3% من إجمالي قيمة الوحدات السكنية - الفيلات السكنية، بالإضافة إلى نسبة الخصم السابقة 3%، ويكون ذلك في حالة استكمال نسبة السداد حتى 30% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدات السكنية - الفيلات السكنية شاملة التميز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد 70% المتبقية من إجمالي قيمة الوحدات السكنية والفيلات السكنية، على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالفوائد البنكية، تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق، على الرصيد المدين على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.



- البديل الرابع خصم 3% من سعر الوحدات السكنية



الحصول على نسبة الخصم السابقة 3%، في حال استكمال نسبة السداد حتى 15% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدات السكنية والفيلات السكنية، شاملة التميز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص.



ـ سداد 10% من إجمالي قيمة الوحدة عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة.



ـ سداد 75% المتبقية من إجمالي قيمة الوحدات السكنية والفيلات السكنية، على أقساط ربع سنوية لمدة 5 - 7 - 10 سنوات محملة بالفوائد البنكية، تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق، على الرصيد المدين، على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.



- يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

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