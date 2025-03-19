حريق هائل في مخزن للأجهزة الكهربائية قرب محطة كهرباء بني مزار في المنيا (صور)

نشب حريق هائل بمخزن أجهزة كهربائية، في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة عليه.

اندلاع حريق هائل في مخزن للأجهزة الكهربائية بالمنيا والحماية المدنية تسيطر عليه

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق هائل داخل مخزن أجهزة كهربائية بالقرب من محطة الكهرباء بطريق صندفا التابعة إداريًّا لمركز بني مزار شمال محافظة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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