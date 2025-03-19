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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي بالمنيا

إصابة 5 أشخاص من
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، فيتو

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحد في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل بتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

 

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا، أمام قرية الجهاد، التابعة إداريا لمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

 

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 مستشفى العدوة المركزي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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