ضبط 14 شخصا بينهم 5 مصابين فى مشاجرتين منفصلتين بسوهاج

شهد مركزا جهينة وجرجا بسوهاج مشاجرتين منفصلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتم إلقاء القبض على 14 شخصا من طرفى المشاجرتين من بينهم 5 أشخاص مصابين.

ضبط 14 شخصا من بينهم 5 مصابين فى مشاجرتين بمركز جهينة وجرجا بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط مصابين بمركز جهينة.

طرف أول على م ع م- 31 عاما عامل مصابًا سحجات متفرقة بالجسم وشقيقه جمال سن 37 عاملا ونجل عمهما علي ج ع م - سن 40 صيدلي.



طرف ثان:يوسف م س م- سن 20 طالب 00 مصابًا سحجه بالساق اليسري ووالده محمد 59 عاما مدرس ونجل عمومتهما ممدوح س ا س 62 عاما عامل تم ضبط طرفي المشاجرة بسبب خلافات الجيرة

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بجرجا

كما شهدت مركز جرجا مشاجرة و3 مصابين طرف أول محمد ي ن ه- ن 18 عاما عامل مصابًا رش خرطوش أسفل

الجانب الأيمن أنجال عمومته خالد ا م خ- 18 عاما عامل مصابًا جرح رضى بالساق اليمني ومحمود ع ح ر 50 عاما عامل ومحمد م م م 37 عاما عامل .

"طرف ثان أحمد ا ن م 33 عاما عامل مصابًا جرح رضي بفروة الرأس وأنجال عمومته عادل م ن م 51 عاما عامل وشقيق الثاني أحمد سن 45 حاصل علي ليسانس ومظهر خ ن م 52 عاما عامل وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم فى الواقعة سبب المشاجرة لهو الأطفال وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف

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