وزير التموين يرجح التحول للدعم النقدي المشروط مع الموازنة الجديدة

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اقتراب انتهاء الحوار المجتمعي من أجل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

توجه بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي



وقال "فاروق" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "هناك توجه إلى تحويل الدعم من العيني إلى النقدي، إحنا كمسؤولين وخبراء في المجال الاقتصادي نفضل هذا التحول".



وزير التموين: أنا مع التحول لـ الدعم النقدي المشروط

وأضاف "هناك حوار لدراسة المقترحات والآراء، وأنا مع التحول إلى الدعم النقدي المشروط الذي يقدر من خلاله يشتري المواطن عدد محدد من المنتجات والسلع".



وتابع "ممكن نضيف بها خدمة دفع الفواتير وهذا فكرة التحول إلى الكارت الموحد باعتباره منظومة تساعد على إضافة سلع وخدمات، ولو لم نستطيع مجابهة التضخم بآليات واضحة سنواجه مشكلة في التحول إلى الدعم النقدي".



موعد التحول الي الدعم النقدي

وأردف وزير التموين "التحول إلى الدعم النقدي هو الأصلح والأهم خلال الفترة المقبلة، وممكن يخلص الحوار المجتمعي للتحول إلى الدعم النقدي مع الموازنة الجديدة للدولة".

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