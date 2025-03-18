الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: طقس معتدل على أغلب الأنحاء وانخفاض بدرجات الحرارة غدا

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء انخفاض درجات الحرارة من 3:5 درجات مئوية على كافة الأنحاء يوم الأربعاء المقبل ويصاحب ذلك نشاط للرياح. 

 

حتى 5 درجات مئوية، انخفاض درجات الحرارة غدا وطقس معتدل على أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:17

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الطقس غدا الأربعاء حالة الطقس غدا الاربعاء حالة الطقس غدا حالة الطقس

مواد متعلقة

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، درجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

محافظ القاهرة يكرم الفائز في مسابقة أوائل الطلبة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

شبورة مائية على هذه الطرق غدا الثلاثاء

اضطراب الملاحة البحرية وأمطار متفاوتة الشدة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من الغد

وزيرة التنمية المحلية: إنشاء 5 شبابيك جديدة بالمركز التكنولوجي بالخانكة

شديد الحرارة، حالة الطقس غدا السبت في مصر

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الأكثر قراءة

اعرف حصتك من السكر والزيت في المنحة الإضافية على بطاقات التموين

وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز وزيادة سعره

خالد بيبو يثير الجدل بشأن انتقال زيزو للنادي الأهلي

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

وزير التموين يرجح التحول للدعم النقدي المشروط مع الموازنة الجديدة

تحت رقم 189، مراسم دفن جثمان أبو إسحاق الحويني بمقابر مسيمير فى قطر (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

منوعات

المزيد

الدفاع الأمريكية تعتزم شطب نحو 60 ألف وظيفة مدنية

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الإمام الحسين، حفيد الرسول وسيد الشهداء

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال

المجددون.. أبو داود الطيالسي، جبل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية