صفوة: أذهب الحسين بالنقاب ولا أؤمن بالسينما النظيفة

صفوة، حلت الفنانة صفوة ضيفة على برنامج "أوضة ضلمة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام، على شاشة قناة "هي" طوال شهر رمضان.

نقاب وعباية وصلاة..روتين صفوة



وقالت صفوة خلال لقائها: لما بخلص الشغل بلبس نقاب وعباية طويلة وأشيل المانكير وأروح الحسين أقعد كتير مبصليش وأمشي وأتكلم مع ربنا، لو ربنا مش واقف معايا كان زماني هبقى قعيدة الصدمة دي أثرت عليا.

صفوة: ندمانة على حاجات كتير

وتابعت صفوة: بندم على حاجات كتير ندمت على عمل كنت مش عايزة أعمله واما اتعمل وأتعرض ندمت ندم عمري أني معملتوش - ودور كان في مسلسل لعمرو سعد ودور تاني كان السنة دي في مسلسل الأميرة لـ ياسمين صبري بعد ما رفضت ندمت لأنه كان حلو".

موقف صفوة من السينما النظيفة

وأضافت "صفوة": "مافيش حاجة اسمها سينما نظيفة أو مش نظيفة، مش مؤمنة بالكلام ده".



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