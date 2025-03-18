الثلاثاء 18 مارس 2025
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سياسة

محمد منار وعصام شعبان نائبان لأمين الجبهة الوطنية والحمامصى ومسلم مساعدان

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

 أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أعضاء هيئة المكتب، وأنها بعد العرض على د.عاصم الجزار رئيس الحزب وافقت على اختيار هيئة المكتب من الأعضاء: محمد منار عنبة نائب الأمين العام، محمد عصام رمضان نائب الأمين العام، أحمد الحمامصي مساعد الأمين العام، مصطفى مسلم مساعد الأمين العام. وحمزة احمد عبدالسلام عضوا بهيئة المكتب

 

إخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.  

 وأكد الحزب في بيانه، أن ذلك جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وقرار لجنة اختيار القيادات رقم 5 لسنة 2025، وعقد عدة اجتماعات للجنة، حيث تم الاستقرار على أعضاء هيئة المكتب وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.                               

الهيئة التأسيسية

 وكان قد تم من قبل اختيار النائب أحمد فواد أباظة عضو الهيئة التأسيسية نائبا للأمين العام وسيتم استكمال هيئة المكتب تدريجيا.

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