الثلاثاء 18 مارس 2025
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"المرأة في الجمهورية الجديدة".. ندوة بمكتبة الإسكندرية

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نظم برنامج دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان《المرأة في الجمهورية الجديدة.. فرص النجاح》حاضر فيها، النائب طارق السيد، الدكتورة مريم الضبع خبير التعليم الفني ومدير مدارس المريم الصناعية، صفاء توفيق، مروة حافظ من المجتمع المدني، وبالتعاون مع جمعية أهل التوفيق.

قالت  مريم الضبع، خبير التعليم الفني: إنها أجرت دراسة خاصة بالتحاق الفتيات بكليات التعليم الفني في المناطق الشعبية  كانت المفاجأة أن أغلب الفتيات يكتفي اهاليهن بالدبلوم الفني وتزويجهن وذلك بسبب العادات والتقاليد،  رغم أن فرص نجاحهن في كليات التعليم الفني والهندسة والفنون الجميلة عالية جدا.

وأكدت الضبع، ان التعليم الفني هو أحد الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد، حيث يركز على تأهيل الكوادر بمهارات عملية وتقنية تلبي احتياجات سوق العمل.

 

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وأكد النائب طارق السيد، ان فرص نجاح المرأة في الجمهورية الجديدة باتت كبيرة للغاية ولدينا نماذج متعددة لنجاح المرأة سواء في البرلمان أو الوزارة أو سيدات الأعمال والمجتمع المدني،  والدولة تعمل علي دعمهن باستمرار بما يضمن نجاحهن في كافة المجالات 

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