نجاح عملية جراحية لمريضة تبلغ 111 عامًا بمستشفى ملوي التخصصي بالمنيا

وصلت إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، حالة نادرة لمريضة تبلغ من العمر 111 عامًا، كانت تعاني من كسر في مدور الفخذ.

نجاح عملية جراحية لمريضة تبلغ 111 عامًا بمستشفى ملوي التخصصي

بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تقرر إجراء عملية تثبيت الكسر باستخدام مسمار نخاعي تشابكي، وهي تقنية حديثة لا تتطلب شقًا جراحيًا كبيرًا، حيث لا يتجاوز طول الجرح 2 سم، مما يسهل عملية التعافي.

مدير مستشفى ملوي التخصصي

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد محمد عمر، مدير عام مستشفى ملوي التخصصي، وبإشراف الدكتور ثروت فكري، رئيس قسم العظام

وأكد الدكتور أحمد عمر، مدير مستشفى ملوي التخصصي، أن العملية تمت بنجاح على يد الدكتور جرجس يعقوب بولس، أخصائي العظام بالمستشفى، وبمساعدة كل من الدكتور محمد كمال والدكتور رامي أشرف، نواب العظام.

فريق التخدير بمستشفى ملوي التخصصي

ولفت قائلا: شارك في العملية فريق التخدير الذي ضم الدكتور سلمان حمدي، استشاري التخدير، والدكتور مايكل أسامة، أخصائي التخدير، بالإضافة إلى فنيي التخدير أدهم خالد ومحمد صابر.

مستشفى ملوي التخصصي

وانهي مدير مستشفى ملوي التخصصي تصريحاته قائلا: بعد انتهاء العملية، غادرت المريضة غرفة العمليات إلى القسم الداخلي، وتمت متابعتها حتى خروجها من المستشفى في حالة صحية جيدة، حيث ستواصل العلاج والمتابعة في العيادة الخارجية.

يُعتبر هذا النجاح إنجازًا هامًا للفريق الطبي في مستشفى ملوي التخصصي، ويعكس التقدم الطبي والرعاية الصحية المتميزة المقدمة للمرضى.

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