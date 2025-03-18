دفن الطفلة هايدى بعد تدخل محافظ المنوفية

قامت أسرة الطفلة هايدى بدفنها قبل قليل بقرية فيشا الكبرى بمركز منوف فى محافظة المنوفية، وذلك بعد تدخل اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.



وكان من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إستجاب لاستغاثة والد طفلة حضانة مستشفى شبين الكوم التعليمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمقيم بكفر فيشا بمنوف.

محافظ المنوفية يتدخل

حيث أمر محافظ المنوفية صباح اليوم بتشكيل لجنة فورية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والتنسيق مع هيئة التأمين الصحي والمستشفى التعليمي لإنهاء إجراءات تسليم جثمان الطفلة وبشكل عاجل لأسرتها وأمر بدفع الرسوم الإلزامية من جيبه الخاص ، وذلك في من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الأسرية والاجتماعية الصعبة.

جدير بالذكر أنه تم دخول والدة الطفلة لإتمام عملية الوضع بمستشفى شبين الكوم التعليمي وتم احتجاز الطفلة بحضانة المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها وذلك لمدة شهر دون استكمال إجراءات التأمين الصحي بالطفلة مما أدى إلى تراكم مبالغ مالية وعدم استطاعة الأسرة على سداد المبلغ المطلوب.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين ورصد شكواهم واستغاثتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها على أرض الواقع مع مختلف الجهات المعنية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة كون رضا المواطن وتعزيز الشراكة الفعالة على رأس أولوياته تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

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