الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

قطاع استصلاح الأراضي يمنع 132 حالة تعد خلال النصف الأول من مارس

وزير الزراعة
وزير الزراعة

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من المهندس محمد حسين رئيس قطاع  استصلاح الأراضي حول جهود وأنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر مارس في مجال حماية الأراضي من التعديات وتطوير الجمعيات وتطهير المراوى والمساقى وتوعية المزارعين 

وتضمن التقرير جهود إزالة التعديات خلال النصف الأول من شهر مارس، حيث تم حصر كافة التعديات علي الاراضي الزراعية أو أملاك الدولة خلال النصف الأول من شهر مارس وتمت إزالتها ومنع التعديات في (١٣2) حالة إزالة تعد في المهد تقدر (١٨٦٢٨) مترا، كما تم الرد علي (١٥٥) نقاط التغيرات المكانية بناء بدون ترخيص الي مجلس مدينه برج العرب ببعض قري مراقبة مطروح.

كما تم بحث عدد (٦٠) نقطة متغير مكاني نطاق حي العامرية ثان ببعض قري مراقبة بنجر السكر، وتم بحث عدد (٧٥) نقطة متغير مكاني نطاق عمل مركز ومدينة برج العرب ببعض قري مراقبه بنجر السكر، وإزالة (١٩) حالة تعد علي المجاري المائية والفتحات المخالفة.


وأجرى قطاع استصلاح الأراضي أيضا 11 ندوة إرشادية بموضوعات مختلفة عن ترشيد استخدام الموارد المائية وتفعيل دور المشاركة في إدارة المياه والمحافظة عليها،  وندوات إرشادية عن محصول القمح من الزراعة حتي الحصاد وطرق مكافحة الأمراض، وندوات إرشادية عن الاستخدام الآمن للمبيدات.

كما تم عقد 8  مدارس حقلية عن محصول القمح - الموالح - الفول وبنجر السكر، وتطهير المساقي والمصارف خلال النصف الأول من شهر مارس، وتم الانتهاء من تطهير مساقي فرعيه وخاصه  بطول (١٢٥٠٠) متر، كذلك ما تم تطهيره من المصارف  بطول (٩٥٠٠) متر.
 

 

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علاء فاروق وزير الزراعة المهندس محمد حسين قطاع استصلاح الاراضي حماية الأراضي من التعديات التعديات علي الاراضي الزراعية

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