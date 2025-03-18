الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، في إطار حرص محافظة سوهاج على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

شهد اللقاء توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى طلباتهم التي شملت توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والمساعدات الاجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات خاصة بإقامة أكشاك، ودعم ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد " سراج " حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الحلول الفعالة للمشكلات المطروحة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه اللقاءات تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدًا أن العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية والاستجابة الفورية لمطالب أبناء المحافظة.

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