الجزار: إعلان أمناء المحافظات بحزب الجبهة الوطنية خلال أيام

أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار أمناء المحافظات مستمرة في اجتماعاتها المكثفة، من أجل إعلان التشكيلات الجديدة خلال الأيام المقبلة، كما كلف الأمانات النوعية بإعداد رؤية حول الملفات والقضايا المختلفة والملحة التي تهم المواطن وتقديمها إلى الأمانة العامة للحزب لإقرارها.

الهيئة التأسيسية وأمناء الأمانات النوعية

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التأسيسية وأمناء الأمانات النوعية أمس بحضور السيد القصير الأمين العام والدكتور عبد المنعم سعيد المستشار السياسي لرئيس الحزب

IMG-20250318-WA0026 IMG-20250318-WA0024 IMG-20250318-WA0021 IMG-20250318-WA0022 IMG-20250318-WA0020

وشدد الجزار على بدء خطة النزول للمحافظات والالتحام مع الجماهير في مشاكلهم وقضاياهم وطموحاتهم.

كما تناول الاجتماع مناقشة البرنامج السياسي والأيديولوجية الحزبية للبرنامج الانتخابي في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ حيث تم الاتفاق على تبني برنامجا انتخابيا يعبر عن تطلعات المصريين وطموحاتهم ويقوم على الإصلاح الحقيقي بما يضمن انعكاسا سريعا وملموسا على حياة المواطن وذلك وفقا لرؤية وأهداف حزب الجبهة الوطنية التي تقوم على الالتزام بنهج عملي يعزز الإصلاح ويحقق التنمية والاستقرار.

اختصاصات الأمانات المركزية للحزب

كذلك ناقش الاجتماع اختصاصات الأمانات المركزية للحزب والتأكيد على ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لعملها بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الأمانات المركزية ويعزز دورها في تنفيذ رؤية الحزب وأهدافه الاستراتيجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.