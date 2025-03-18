الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

تلقى الطعنة بدلا من شقيقه، التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة قتل أكتوبر

مشاجرة
مشاجرة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث قتل نجل صاحب محل دواجن في العقد الثالث من العمر، بسنتر المصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض سكين.

 

قرارات النيابة في حادث طعن الجيزة

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وبيان ما الجثة من إصابات.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

فض مشاجرة وراء طعن شاب بالجيزة


وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن المجني عليه كان في محاولة لفض مشاجرة نشبت بين شقيقه والمتهم، فلتلقى طعنة نافذة أودت بحياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على جثمان مصطفى.ح، في العقد الثالث من العمر، ومصاب بطعنة نافذة.

وجرى نقل جثمان نجل صاحب محل دواجن إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة.

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