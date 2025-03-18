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رياضة

عدو محمد صلاح يفاجئ عمر مرموش بإشادة غير متوقعة

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

فوجئ المهاجم المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بإشادة غير متوقعة من أحد أكثر المنتقدين لمواطنه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش مشروع مانشستر سيتي للموسم المقبل 

حيث اعتاد تروي ديني، مهاجم فريق واتفورد السابق، توجيه الانتقادات إلى محمد صلاح في مناسبات عديدة، لكنه هذه المرة أبدى إعجابًا كبيرًا بنجم السيتي مرموش، معتبرًا إياه قطعة أساسية في مشروع مانشستر سيتي للموسم المقبل.

وعُرف تروي ديني بمواقفه الحادة تجاه محمد صلاح، حيث سبق وانتقد أسلوبه في الحصول على ركلات الجزاء، كما قلل من تأثيره في بعض المباريات، لكن هذه المرة، كانت كلماته مختلفة تمامًا عند الحديث عن مرموش.

اختيار عمر مرموش في التشكيلة المثالية 

اختار ديني عمر مرموش ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، مشيدًا بأدائه ضد برايتون، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليؤكد أنه لاعب قادر على التألق في أعلى المستويات.

ديني يشيد بإمكانيات عمر مرموش 

وقال ديني في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي": "مرموش يملك كل المقومات التي تجعله نجمًا في مانشستر سيتي، ليس فقط خلال الموسم الحالي، بل في المستقبل أيضًا.

وأضاف: "لديه السرعة، المهارة، والثقة التي تجعله يطلب الكرة دون تردد".

وتابع: "ما يميزه أنه لا يخشى التحديات، يتصرف وكأنه المسيطر على الملعب، وهو ما يحتاجه أي لاعب في فريق بحجم مانشستر سيتي".

واختتم: "لا أعتقد أن القميص سيكون ثقيلًا عليه، بل سيواصل التطور ليصبح أحد أهم عناصر الفريق".

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عمر مرموش محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي تروي ديني

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