برشلونة يتفق مع نجم الفريق على تجديد عقده حتى 2030

توصل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مبدئي بشأن تجديد عقد أحد اللاعبين البارزين في الفريق حتى صيف 2030.

جول كوندي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة حتى 2030

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، هناك اتفاق مبدئي بين برشلونة والمدافع الدولي الفرنسي جول كوندي لتمديد عقده حتى عام 2030.

ويعني ذلك إضافة 3 مواسم أخرى لعقد كوندي الذي ينتهي في 2027، ليبقى اللاعب الفرنسي مع الفريق الكتالوني حتى سن 31 عامًا.

وأشارت إلى أن أداء كوندي يرضي الجميع في برشلونة، كما يشعر اللاعب نفسه بسعادة غامرة، وقد تقبّل تمامًا دوره كظهير أيمن.

وقالت الصحيفة: "هذا لا يعني أن كوندي لن يشارك كقلب دفاع عند الحاجة، لكن تلك الفكرة التي سادت قبل أشهر حول عدم ارتياحه للعب كظهير لم تعد موجودة، إنه الآن، يشعر بالراحة التامة في هذا المركز، وهو أمر يقدّره برشلونة كثيرًا".

وأضافت: "سيحصل كوندي على زيادة طفيفة في راتبه، وفقا لنهج برشلونة مؤخرا عند تمديد العقود".

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