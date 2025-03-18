الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

الأم المثالية في المنيا: جسمي قشعر من الفرحة ورمضان جاي بالخير كله

الام المثالية في
الام المثالية في المنيا

أعربت ثناء فؤاد، الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا، عن سعادتها الغامرة بعد حصولها على هذا اللقب المرموق.

وفي تصريحات خاصة، كشفت "ثناء" أنها حاصلة على بكاليوس في الزراعة، وأن زوجها يتقاضى معاشه كمدير حسابات.

الأم المثالية في المنيا 2025

تحدثت ثناء بفخر عن أبنائها، حيث أكدت أن ابنها الأكبر يحمل بكاليوس في الطب البيطري، بينما حصلت ابنتها الثانية على شهادة في الخدمة الاجتماعية، كما أن ابنها الثالث يعمل صحفيًا في مؤسسة صحفية معروفة.

وقالت ثناء: "عندما ورد إليّ خبر اختياري كأم مثالية، شعرت بقشعريرة تسري في جسدي، ولم أكن مصدقة، ولا كنت أتوقع ذلك، كانت فرحة لا توصف والله، رمضان  جاي بالخير لنا جميعا.

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