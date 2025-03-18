الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ماجدة خير الله تنتقد أداء عصام عمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد

عصام عمر
عصام عمر

فاجأت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، جمهورها بانتقاد أداء الفنان الشاب، عصام عمر، بسبب أداءه في مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وقالت ماجدة في منشور لها علي فيس بوك:"عصام عمر كان مناسب جدا لبطولة مسلسل بالطو، ولكنه بعيد بأدائه وتكوينه ونمط شخصيته عن محمد المغامر اللي متجوز وعنده طفلة وبيخطط للزواج من أخرآ، وواحدة تالتة بتطارده وحاتموت عليه!! في مسلسل نص الشعب اسمه محمد"

تدور أحداث المسلسل حول محمد، مهندس تكييف يعمل في المطار، يعيش حياة روتينية حتى يجد نفسه في علاقة حب مع فتاتين مختلفتين تمامًا في الطباع، ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، ما يؤدي إلى تورطه في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

أبطال نص الشعب اسمه محمد


مسلسل نص الشعب اسمه محمد مكون من 15حلقة، من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشاب عصام عمر الفنان الشاب عصام عمر الناقدة الفنية ماجدة خير الله الناقدة الفنية رانيا يوسف دنيا سامي

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يكرِّم الفنان سامح حسين، ويؤكد: الفن الواعي شريكنا في مسيرة التنوير

رد صادم من الفنانة نورهان عن العمل مع محمد رمضان

الأكثر قراءة

توقيع زيزو للأهلي، اللاعب يبلغ الزمالك بحقيقة الأمر

نصيحة الأهلي لـ إمام عاشور للعودة إلى حسابات حسام حسن

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( آخر تحديث)

لماذا تراجع الأهلي عن الانسحاب من كأس عاصمة مصر؟

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

بلاغ ضد أحمد سيد زيزو بسبب 3 ملايين جنيه (تفاصيل)

ما حكم الجدال في التعليقات على مواقع التواصل أثناء الصيام؟، الأزهر للفتوى يرد (فيديو)

منوعات

المزيد

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

عدو محمد صلاح يفاجئ عمر مرموش بإشادة غير متوقعة

مخرج فيلم Avengers Doomsday يتحدث عن اختيار روبرت داوني جونيور للبطولة

سيلينا جوميز: كنت أشعر بالإحباط قبل العمل على ألبوم I Said I Love You First

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 18-3-2025 بالأسواق

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( آخر تحديث)

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

اللهم عليك بالمعتدين وعجِّل بالفرج، دعاء علي جمعة على الاحتلال بعد تجدد قصف غزة

ما حكم الجدال في التعليقات على مواقع التواصل أثناء الصيام؟، الأزهر للفتوى يرد (فيديو)

الإفتاء توضح معنى حديث "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"

المزيد
الجريدة الرسمية