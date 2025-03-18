ماجدة خير الله تنتقد أداء عصام عمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد

فاجأت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، جمهورها بانتقاد أداء الفنان الشاب، عصام عمر، بسبب أداءه في مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وقالت ماجدة في منشور لها علي فيس بوك:"عصام عمر كان مناسب جدا لبطولة مسلسل بالطو، ولكنه بعيد بأدائه وتكوينه ونمط شخصيته عن محمد المغامر اللي متجوز وعنده طفلة وبيخطط للزواج من أخرآ، وواحدة تالتة بتطارده وحاتموت عليه!! في مسلسل نص الشعب اسمه محمد"

تدور أحداث المسلسل حول محمد، مهندس تكييف يعمل في المطار، يعيش حياة روتينية حتى يجد نفسه في علاقة حب مع فتاتين مختلفتين تمامًا في الطباع، ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، ما يؤدي إلى تورطه في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

أبطال نص الشعب اسمه محمد



مسلسل نص الشعب اسمه محمد مكون من 15حلقة، من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

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